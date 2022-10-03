واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2022_2023. و نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع نادى الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة .
ويمتلك محمود علاء خبرات كبيره كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى ، و يطلق عليه المدافع الهداف حيث نجح فى تسجيل " 53 " هدف خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك بها ، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود و وادى دجلة و الزمالك.
ووقع اللاعب على عقد إنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحي، رئيس النادى، و محمد سلامة عضو مجلس الإدارة .. و رحب الصربى زوران المدير الفني لزعيم الثغر بإنضمام " محمود علاء " لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيداً بقدرات اللاعب الفنية و تميزه في ألعاب الهواء، و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة بوصفه أحد المدافعين البارزين بالدوري المصري .
البوابة سبورت
الاتحاد السكندري يعلن ضم محمود علاء في الميركاتو الصيفي رسميا
واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2022_2023. و نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع نادى الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة .