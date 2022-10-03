الاتحاد السكندري يعلن ضم محمود علاء في الميركاتو الصيفي رسميا

الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 11:17 م

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2022_2023. و نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع نادى الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة .

ويمتلك محمود علاء خبرات كبيره كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى ، و يطلق عليه المدافع الهداف حيث نجح فى تسجيل " 53 " هدف خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك بها ، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود و وادى دجلة و الزمالك.

ووقع اللاعب على عقد إنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحي، رئيس النادى، و محمد سلامة عضو مجلس الإدارة .. و رحب الصربى زوران المدير الفني لزعيم الثغر بإنضمام " محمود علاء " لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيداً بقدرات اللاعب الفنية و تميزه في ألعاب الهواء، و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة بوصفه أحد المدافعين البارزين بالدوري المصري .