قبل إعلان قرار الفائدة.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس في البنوك

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 05:26 م

استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، وذلك قبل إعلان قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تحديد سعر الفائدة .

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - MIDBANK - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي)عند مستوى 19.49 جنيهًا للشراء، 19.52 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الكويت الوطني) عند مستوى 19.37 جنيهًا للشراء، 19.47 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 19.43 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 19.44 جنيه للشراء، 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي19.45 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني19.37 جنيه للشراء. 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.