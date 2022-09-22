كورونا في سوريا.. تسجيل 17 إصابة جديدة

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 01:04 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57253 شفي منها 54009 حالات وتوفي 3163 حالة.