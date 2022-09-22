أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57253 شفي منها 54009 حالات وتوفي 3163 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 17 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.