اختتام البرنامج التدريبى لتنمية مهارات موجهى ومعلمى العلوم بالوادي الجديد

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 04:49 م

اختتم قطاع تعليم الوادى الجديد، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات موجهى ومعلمى مادة العلوم.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن البرنامج جرى تنفيذه بجميع الادارات التعليمية وذلك فى إطار التوجيهات والخطة الوزارية لتنمية وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية لطلاب المرحلة الإعدادية بالتعاون والتنسيق مع مدير عام التعليم العام وتوجيه عام العلوم بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس .

شارك بالتدريب مجموعة متميزة من المختصين جرى تدريبهم ببرنامج متكامل بوزارة التربية والتعليم لصقل مهارتهم وتبادل الخبرات.