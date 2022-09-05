وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 10:33 ص

أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين 5 سبتمبر، قرارًا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومديرًا لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفًا للسفير أحمد حافــظ الذي سبق صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيــرًا لدى كنـدا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو أربعة أعوام متحدثًا باسم الخارجية.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي الجديد، قد عاد مؤخرًا الي القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.

وتجدر الإشارة إلى كونه قد شغل في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وعمل مستشارًا بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلًا عن خدمته الممتدة لأكثر من ١٠ سنوات بمكتب وزير الخارجية.