كورونا في سوريا.. تسجيل 12 إصابة جديدة

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 07:53 ص

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 45 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56985 شفيت منها 53304 حالة وتوفيت 3163 حالة.