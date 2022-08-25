كورونا في لبنان.. تسجيل 848 إصابة جديدة

الخميس 25/أغسطس/2022 - 02:13 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 848 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان ارتفع إلى 1206052 إصابة فيما بلغ مجموع الوفيات 10612 حالة وفاة.