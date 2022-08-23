بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 01:17 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.39%، ليبلغ 12.137،96 نقطةً.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42% ليستقر عند 983،11 نقطةً، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجلًا 905،76 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 46،61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 629،4 مليار درهم مغربي.