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الثلاثاء 23 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.39%، ليبلغ 12.137،96 نقطةً.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42% ليستقر عند 983،11 نقطةً، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجلًا 905،76 نقاط. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 46،61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 629،4 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض