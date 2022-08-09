أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 11:01 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمعدل 40 جنيها منذ مطلع الأسبوع الماضي على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 - الأغلى فئة لنحو 1218 جنيها للبيع و1225 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1066 جنيها للبيع و1072 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 914 جنيها للبيع و919 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 - الأقل فئة لنحو 711 جنيها للبيع و715 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 8528 جنيها للبيع و8576 جنيها للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 37.9 ألف جنيه للبيع و38.102 ألف جنيه للشراء، وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 1.22 مليون جنيه بيعا و1.225 مليون جنيه للشراء.