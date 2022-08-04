أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

الخميس 04/أغسطس/2022 - 07:31 م

استقر سعر الذهب، مساء، اليوم الخميس 4-8-2022، في سوق الصاغة، بعد أن ارتفعت بنحو 30 جنيها في الجرام، خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 1065 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب نحو 8520 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، اليوم الخميس، بنحو 34 جنيها ليسجل 1217 جنيها بدلًا من 1183جنيها.

وقفز سعر الذهب عيار 21، اليوم الخميس، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر ومدن الصعيد، بنحو 30 جنيها ليسجل 1065 جنيها بدلًا من 1035جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18، خلال تعاملات اليوم الخميس 26 جنيها، وهو الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، ليسجل 913 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل 20 جنيها خلال تعاملات، اليوم، ليسجل 712 جنيهًا.

وارتفع سعر جنيه الذهب بقيمة 240 جنيها، دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال الدقائق القليلة الماضية؛ لتقترب من مستويات الـ1800 دولار للأوقية؛ ليربح الذهب ما يزيد عن 27 دولارا خلال دقائق قليلة من تعاملات اليوم الخميس.

وتتزامن ارتفاعات الذهب القوية، مع اشتعال الأزمة بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسية مجلس النواب لتايوان وتصعيد الصين من وتيرة مناوراتها على الحدود.