كورونا في العراق.. تسجيل 4247 إصابة جديدة

الخميس 21/يوليو/2022 - 01:30 ص

سجلت وزارة الصحة العراقية 3 وفيات و4247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في العراق بلغ 2417719 بينما بلغ مجموع حالات الوفاة 25277 حالة.