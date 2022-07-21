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الخميس 21 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 4247 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة العراقية 3 وفيات و4247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في العراق بلغ 2417719 بينما بلغ مجموع حالات الوفاة 25277 حالة.

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