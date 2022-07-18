بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 52.6 نقطة، ليبلغ مستوى 7412.92 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المئة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134.4 مليون سهم عبر 7260 صفقة نقدية بقيمة 32.9 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 28.3 نقطة، ليبلغ مستوى 5683.60 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.50 في المئة عبر تداول 79.9 مليون سهم من خلال 3447 صفقة نقدية بقيمة 8.7 ملايين دينار كويتي.
كما صعد مؤشر السوق الأول 63.3 نقطة، ليبلغ مستوى 8248.20 بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المئة عبر تداول 54.5 مليون سهم في 3813 صفقة بقيمة 24.19 مليون دينار.