ضبط وإعدام طن من الأطعمة والوجبات والزيوت الفاسدة بأسوان

الإثنين 11/يوليو/2022 - 04:51 م

واصلت اللجان التفتيشية المشتركة بمحافظة أسوان لليوم الثالث على التوالى تنظيم حملاتها المكبرة على المطاعم ومعامل تجهيز الأطعمة والوجبات والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشكيل هذه اللجنة والتى أسفرت جهودها عن ضبط 1128.5 كيلو جرام من الأطعمة والوجبات الفاسدة منها 552.5 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر وفاسدة لسوء التخزين ، والتغيير فى الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بجانب 170 كيلو جرام أغذية ووجبات جاهزة ومجمدة ومحفوظة ، بالإضافة إلى ضبط 10 لتر من الزيوت الغير صالحة داخل نطاق مركز ومدينة أسوان ، هذا بجانب إعدام 329 كجم أغذية فاسدة و 67 لتر زيوت داخل نطاق مركز ومدينة إدفو .

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم تحرير 47 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، علاوة على تحرير 4 محاضر لسوء النظافة العامة ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

وشدد على تكثيف جهود هذه اللجنة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للقيام بنفس مهام اللجنة الرئيسية وتم تشكيلها من نفس مسئولى الجهات المختصة .

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