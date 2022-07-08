هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا "علي" الله سبحانه وتعالى أن يعيد عيد الأضحى المبارك على الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
سياسة
عبدالرحيم علي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك
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هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.
هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.