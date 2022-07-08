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الجمعة 08 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية  بحلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا "علي" الله سبحانه وتعالى أن يعيد عيد الأضحى المبارك على الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

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