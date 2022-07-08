عبدالرحيم علي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 08/يوليو/2022 - 08:42 م

هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا "علي" الله سبحانه وتعالى أن يعيد عيد الأضحى المبارك على الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.