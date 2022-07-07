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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.26 في المئة ليصل عند 7514.54 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.210 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

بورصة تونس ارتفاع