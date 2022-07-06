"عناق الأرواح" معرض جديد للفنانة داليا مكاوي

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 12:22 ص

تقيم الفنانة داليا مكاوي معرضا بعنوان "عناق الأرواح" وذلك بقاعة العرض الكبرى - بكلية الفنون الجميلة يوم الإثنين الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢، من خلال هذا المعرض تقدم تجربة فنية تحت عنوان " عناق الأرواح ".

و عن المعرض قالت "مكاوي" إن البشر عادة ما يكونون منقسمين في اتجاهات خفية مثل العرق، الدين والطبقة الاجتماعية. هذه الخطوط تمتد على مدة الفضاء والزمن وتكسر مقدرتنا لتكوين صلات أو علاقات ذات عمق ومعنى.

و أضافت "مكاوي" أن معظم علاقاتنا مبنية على سوء الفهم والكراهية. لكن الروح لا ترى هذه الانقسامات، بل تتوق أن تسمو فوقها وتجتاز تفرقتها. وهذه المجموعة الفنية المجازية تصور حالة الروح في توقها وحنينها لتعانق نفسها والأرواح التي حولها. أن تتجرأ الروح أن تحرر نفسها من الانقسامات التي تمزقها.

والفنانة الدكتورة داليا مكاوي فنانة مصرية، من مواليد ١٩٨٦، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة، قسم الجرافيك، شعبة التصميم المطبوع، جامعة حلوان ٢٠٠٩. عُيّنت معيدة بنفس الجامعة، حاصلة على الماجستير في الفنون الجميلة عام ٢٠١٤، حاصلة على الدكتوراه في فلسفة الفن عام ٢٠١٩، شاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، فازت بعدة جوائز منها جائزة "الحفر" بمعرض الطلائع الـ٥٠ وجائزة تقديرية بمعرض الطلائع الـ٥٢ لمحبي الفنون الجميلة، أقامت معرضا فرديا في مصر بمتحف كلية الفنون الجميلة، تحت عنوان "هي والحداثة " عام ٢٠١٩.

و تبحث "مكاوي" دائما عن حالات الشعور الإنساني وتحاول أن تتلمس خبايا النفس ومكنوناته التي تظهر في أعمالها بشكل عفوي، وتحاول أن تجد من التقنيات ما يساعدها للوصول إلى هذه الحالة الشعورية التي تتطلب سرعة وعفوية في اندفاعات الخطوط، فتدمج هذه الحالات في أداء سريع، مستخدمة تقنية الطباعة التي تقدم من خلالها حكاياتها وتترك للمتفرج استنباط المعاني.

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