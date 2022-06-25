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السبت 25 يونيو 2022
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محافظات

تحرير 71 محضرا وضبط 775 طن أقماح قبل توريدها لجهات غير حكومية بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع الزراعة، والوحدات المحلية بتحرير 71 محضر، وضبط 775 طن أقماح ، قبل توريدها لجهات غير حكومية، وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لضبط منظومة توريد الأقماح ومنع تداولها خارج الإطار القانوني .

من جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه يتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد الأقماح المضبوطة للشون والصوامع بنطاق المحافظة، لافتا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشدا جميع المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المواقع التخزينية بسوهاج المخصصة لتوريد الأقماح تبلغ 16 موقعا على مستوى المحافظة منها "9 شون، و 3 مراكز للتجميع، و3 صوامع، وهنجر“، بسعة تخزينية 148 ألفا و368 طنا.

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