كورونا في العراق.. تسجيل 385 إصابة جديدة

الأحد 19/يونيو/2022 - 05:26 ص

سجل العراق 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2331872 والوفيات إلى 25228 بينما بلغ عدد المتعافين 2304149 شخصاً.