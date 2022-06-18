المخرج سامح عبد العزيز: استبدال ياسمين صبري لعدم مناسبتها للدور في "الشادر"

السبت 18/يونيو/2022 - 06:00 م

كشف المخرج سامح عبد العزيز أسباب استكماله العمل على مسلسل "الشادر" دون تواجد الفنانة ياسمين صبري التي كان من المقرر أن تقوم ببطولته.

وقرر عبد العزيز الخروج عن صمته والرد على تصريحات ياسمين صبري المثيرة للجدل والتي أدلت فيها أنها هي من اعتذرت عن المشاركة في المسلسل نظرا لضعف مستوى السيناريو، لينفي المخرج ذلك تماما ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

وأعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

ويغوص سامح عبد العزيز عبر مسلسل "الشادر" في بحر الدراما شعبية حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك، عبى مدار 15 حلقة، ويجمع في بطولته كل من طارق صبري وأشرف عبد الباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبد الحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.