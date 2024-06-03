المكسيك: نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بتصدر مرشحة الحزب الحاكم "كلوديا شينباوم"

أظهرت نتائج أولية للإحصاء السريع الرسمي في المكسيك، أن عالمة المناخ ومرشحة الحزب الحاكم في المكسيك كلوديا شينباوم، حققت تقدمًا في سباق الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس المعهد الانتخابي الوطني - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين - إن "شينباوم حصلت على ما بين 58.3% و60.7% من الأصوات، بحسب عينة إحصائية بينما حصلت مرشحة المعارضة زوتشيتل جالفيز على ما بين 26.6% و28.6% من الأصوات، فيما حصل خورخي ألفاريز ماينز على ما بين 9.9% و10.8% من الأصوات".



وبحسب "أسوشيتيد برس" واصلت مرشحة الحزب الحاكم في حملتها الانتخابية المسار السياسي الذي حدده على مدار السنوات الست الماضية معلمها السياسي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.. وأصرت شينباوم، البالغة من العمر 61 عاما، على قيادة الحملة بشكل مباشر على الرغم من التحدي الحماسي من جانب جالفيز.



تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة يكون الخصمان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية في المكسيك من النساء.

على صعيد متصل، أعلن مصدر أمني في المكسيك مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، إثر وقوع هجومين منفصلين على مركزي اقتراع بولاية باخا كاليفورنيا.

وذكرت السلطات الأمنية في ولاية باخا كاليفورنيا، أن هجوما مسلحا وقع بالقرب من مركز اقتراع في مدينة تيخوانا الحدودية، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما حاول "مجرم مزعوم" الاعتداء على رجل أعمال كان يقف في الصف للتصويت، ثم أطلق حارسه الشخصي النار على المهاجم، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار.

ووقع حادث عنف آخر في مدينة إنسينادا الساحلية، في ولاية باخا كاليفورنيا أيضا، عندما سرق "مجرمان مزعومان" بطاقات اقتراع من ثلاثة مراكز اقتراع، واعترضت الشرطة المهاجمين أثناء فرارهم، وأعقب ذلك مطاردة انتهت بحادث قتل فيه أحد المهاجمين.

