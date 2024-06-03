بالفيديو| تخفيضات تصل إلى 40%.. ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق بمناسبة عيد الأضحى

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن الأسعار داخل الشركة تقل عن السوق بالخارج من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أن هناك لحوم سوداني ب185 جنيها ولحوم بلدي ب335، و335 لحوم ضاني مستورد ، و360 جنيها للحوم الضاني البلدي.

وأضاف "السعدني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن اللحوم لدي الشركة أمنة تماما، موضحا أن كميات كبيرة من اللحوم يتم ضخها، حيث أن هناك حوالي 10 ألاف رأس في توشكي، و5 الاف رأس في سفاجا، و7500 رأس علي حدود السودان جاهزة.

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وتابع، أن هناك حوالي من 25 إلى 30 ألف رأس ماشية، كما أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميًا لحوم بكميات كبيرة، حيث أنه بالأمس تم ضخ حوالي 60 طن واليوم متوسط حوالي 75 طن، وسنصل قبل عيد الأضحى إلى 140 إلى 150 طن لحوم ما بين لحوم سودانية ولحوم طازجة.

وأكد "السعدني" أن اللحوم أمنة تمامًا وهناك لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ والمحاجر داخل مصر للكشف عن الأبقار في السودان وجيبوتي وفور وصولها للمحاجر يتم الكشف مره أخرى وشحنها عقب ذبحها.