خلال 24 ساعة تنفيذ 50865 حكما قضائيا متنوعا

السبت 18/يونيو/2022 - 11:09 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 52 قطعة سلاح نارى، 141 قضية مخدرات وتنفيذ 50865 حكما قضائيا متنوعا في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا (6) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (141) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (59,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,940 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,492 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (752).

كمية من مخدر الشابو وزنت (593 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (397 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (316 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (125 جراما).

عدد (1057) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (279) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20078) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.