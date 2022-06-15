بالصور.. الانتهاء من القطع الأثرية للمتحف القومي للحضارة بعدسة شريف صلاح

الأربعاء 15/يونيو/2022 - 04:24 م

أنهى المصور شريف صلاح تصوير المتحف القومي للحضارة المصرية تصويرًا وثائقيًا للقطع الأثرية، وذلك لوضعها في الصفحة الرسمية للمتحف، وقد إستغرق التصوير قرابة الشهرين تقريبا خارجيًا وداخليًا.

من ناحية أخري استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفود منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، لمشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية متميزة، وخاصة المومياوات الملكية، والتي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تعرف المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية، علي المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

كما قامت الوفود بجولة تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه، والذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.

كما اصطحب مسئولي المتحف، المشاركين بالمنحة في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها الممتدة إلى يومنا هذا.

وخلال الجولة، عبر المشاركين عن سعادتهم وانبهارهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية، وسيناريو العرض المتحفي، كما أشادوا بحسن الاستقبال، والتنظيم داخل وخارج المتحف، وتقدموا بالشكر والتقدير والامتنان لوزارة الشباب والرياضة علي تنظيمها هذه الزيارة من خلال منحة ناصر للقيادة الدولية.

يذكر أن شريف صلاح هو مصور المشاريع القومية حيث قام بتصوير أهم المشاريع الكبرى للدولة ومن أهمها "حقل ظهر للغاز الطبيعي" و"الكنيسة الكاتدرائية" بالعاصمة الإدارية و"محطات توليد الطاقة" و"مشرع قناة السويس" و"دار مصر" و"مشاريع الصوب الزراعية" وغيرهم من المشاريع القومية الكبرى.

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