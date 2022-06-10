مقابل 25 مليون يورو.. زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

الجمعة 10/يونيو/2022 - 02:58 م

ذكرت تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى توصل لاتفاق مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد لتولي تدريب الفريق الباريسى فى الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن زين الدين زيدان توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للتفاوض مع دارة باريس سان جيرمان وتوقبع عقد تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماوريسيو بوكيتينو سيتم الاعلان عن قرار إقالته خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لبداية مشروع رياضي جديد في باريس.

وذكرت التقارير أن باريس سان جيرمان قدما عرضا لزين الدين زيدان بمبلغ 25 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون المدرب الأعلى أجرا في العالم، خاصة أنه كان يحصل في ريال مدريد على 13 مليون يورو في الموسم.

وكانت الفترة الماضية شهدت مفاوضات من باريس سان جيرمان مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق ولكنه أجل الأمر إلى وقت لاحق.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الوطنى زين الدين زيدان، سيكون أمر رائع للكرة الفرنسية بشكل عام.

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكن لدي إعجابًا كبيرًا به كلاعب ومدرب.