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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أفادت وسائل إعلام في سوريا يوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق. 

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطًا في ريف دمشق الجنوبي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وذكر مصدر عسكري لـ "سانا" أنه في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء يوم الإثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها". 

وأضاف المصدر أن الخسائر " اقتصرت على الماديات". وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية قبل أسابيع عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.

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الدفاعات الجوية السورية هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق اسقاط معظم الصورايخ المعادية