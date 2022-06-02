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الخميس 02 يونيو 2022
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البوابة سبورت

نادين الدولتلي: نسعى دائمًا للتتويج بالبطولات

البوابة نيوز
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أعربت نادين الدولتلي، لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة،  عن شعورها بالسعادة بعد التتويج ببطولة الدوري، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة أشرف عبد الفتاح.

وأشارت نادين إلى أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي يسعى لحصد مزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع الفريق والفوز معه بالبطولات على كافة المستويات.

واختتمت حديثها مؤكدة بأنها تتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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نادين الدولتلي الأهلى تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح