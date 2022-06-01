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الأربعاء 01 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

الكويت: ندعم كافة الجهود للوصول إلى حل سياسي يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين

الكويت
الكويت
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أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المبني على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه الأزمة الأوكرانية، مجددًا دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
وقالت الخارجية الكويتية،في بيان لها اليوم /الأربعاء/، إن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص الأزمة في أوكرانيا.
كما تم أيضا مناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على الأمن الغذائي الدولي وعلى سوق الطاقة.

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الكويت الأزمة الأوكرانية الأمن والاستقرار