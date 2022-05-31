كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 01:27 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الاثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55892 شفي منها 52682 حالة وتوفي 3150 حالة.