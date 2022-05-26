ثقافة السويس تناقش كتاب صاحب السعادة تأليف الكاتب عبد الحميد كمال   

الخميس 26/مايو/2022 - 01:05 ص

نظم فرع ثقافة السويس ، مناقشة لكتاب صاحب السعادة تأليف الكاتب عبد الحميد كمال ، بمقر قصر الثقافة ، أمس الأربعاء، فى اطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة دكتور ايناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الادباء والمبدعين في كافة الاقاليم الثقافية الاى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة و اشراف الكاتب محمد نبيل مدير اقليم القناة و سيناء .

بحضور عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس والذي قام بتقديم التحية الحضور وأشاد بمثقفي السويس وادبائها قائلا إن السويس تربة خصبة للثقافة والأدب والفنون وهناك طاقات أدبية وفنية فيها لم تستغل بعد وان دور الثقافة والمثقفين هو اكتشاف وتبني هذه الطاقات بالشكل اللائق بالسويس البلد العريق .

كما حضر المناقشة مجموعة من قامات السويس الثقافية والكتاب يتناول مسيرة الفنان عادل امام منذ نشأته وتكوينه الإنساني والاجتماعي وميوله الثقافية والفنية .

حيث قام قباري البدري و محمد التمساح بمناقشة الجوانب النقدية بالكتاب واوضحوا أن الكتاب تناول باستفاضة النواحي الفنية والاجتماعية والسياسية للفنان عادل امام وأنه قدم الكثير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة وكلها اعمال هامة تستحق التقدير والدراسة والنقد كما أن الفنان له من المواقف السياسية والوطنية التي تستحق التقدير