إخلاء سبيل حدث وحبس إثنين آخرين في واقعة مقتل جامع قمامة ببولاق الدكرور

الإثنين 23/مايو/2022 - 12:39 ص

أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل حدث عقب وضعه في دور رعاية وأخذ التعهد اللازم علي والده بحسن رعايته، كما قررت النيابة حبس اثنين آخرين علي خلفية اتهامهم بقتل جامع قمامة ضربا حتي الموت في مشاجرة بسبب ضياع هاتف محمول ملك المتهمين واتهام المجني عليه بسرقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى المنيل الجامعي بوصل أحد الأشخاص به آثار جروح قطعية وتجمع دموي بالرئة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقي المتوفي أفادا بنشوب مشاجرة بين المتوفي و3 آخرين بسبب ضياع هاتف محمول ملك المتهمين الثلاثة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم حدث، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان القسم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارها سالف الذكر