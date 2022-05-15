عبدالرحمن محمد يبدأ تصوير الفيلم القصير "منافسة شرسة"

الأحد 15/مايو/2022 - 05:28 م

بدأ عبدالرحمن محمد فتحي، تصوير الفيلم القصير "منافسة شرسة" المصمم على طريقة الجرافيك عن ألعاب الفيديو بطريقة مبتكرة.



جاء ذلك استعدادا لمشاركته في عدد من المهرجانات العربية والدولية من بينها مهرجان السينما السعودية في دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 2 إلى 9 يونيو المقبل، بمشاركة شخصيات متخصصة في السينما وصناعتها، محليًا وعربيًا وعالميًا.



ويقول عبدالرحمان محمد إنه قام بكتابة تفاصيل الفيلم الذي يتحدث عن صناعة الألعاب وتطور اللاعبين في مصر والعالم العربي عبر المشاركات العالمية الذين قاموا بتحقيقها على مستوى صناعة المحتوي الرقمي في العالم.



وذكر عبد الرحمان محمد، أنه يسعى أن يشارك في أكثر من مهرجان دولي بعمله الجديد ضمن مسابقة الأفلام القصيرة أو الوثائقية، خاصه وأنه مبني على قصة وثائقية عن الألعاب في عالمنا العربي وتطويره باستخدام أساليب الجرافيك.

