غدا.. شباب الوفد يناقش ٢٠ ورقة عمل استعدادا للحوار الوطني

الجمعة 06/مايو/2022 - 07:12 م

في إطار حرص حزب الوفد المشاركة بفعالية في الحوار السياسي المصري والوطني التي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع شباب الوفد غدا السبت برعاية ورئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب لبحث رؤية شباب الوفد في قرابة ٢٠ ورقة عمل مقدمة من شباب الحزب للحوار السياسي الشامل عبر أطر الجمهورية الجديدة.

ويعد الاجتماع المرتقب لشباب الحزب خطوة في سلسلة من الفعاليات التي يقوم بها شباب الوفد في الإعداد لرؤية شبابية شاملة تخدم صالح الشباب ودورهم في إطار الدولة الوطنية الحديثة.

ويقدم شباب الوفد رؤية في مجالات السياسية و الاقتصاد و الملفات الاجتماعية و البيئية و بعض القضايا محل الاهتمام الشبابي داخل المجتمع المصري.

كان رئيس الوفد قد كلف التنظيم الشبابي بالحزب بالعمل على تكوين رؤية متكاملة تضيف للحوار الوطني لاسيما مع اهتمام القيادة السياسية بتعزيز فرص الشباب في مختلف المجالات.

و قال محمد مبروك رئيس اتحاد الشباب الوفدي سابقا، أن هذه الخطوات من قيادة الحزب وشبابه يتم دراستها بحرص كبير، يليق بتاريخ الوفد على مدار عقود طويلة، وكفاح شبابه الذي يمتد إلى مئة عام، ويمتد لرؤية موضوعية تناسب تحديات الشباب في مصر.

و أوضح مبروك أن د. عبد السند يمامة كلف شباب الوفد بالعمل على بلورة رؤية واضحة في مجالات عدة وعامة تخدم الشباب المصري وتلبي احتياجاته في مجالات العمل العام و الاقتصاد و غيرها من القضايا و التي يفتح الحوار فيها بجدية باب الأمل أمام فئة الشباب و يؤكد ضرورة مشاركته و تمكينه سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.

و أشار إلى أن دعوة السيسي تفتح الباب للنقاش و الحوار مع الأحزاب و هي خطوة ستحقق نتائج مهمة على أعتاب اعلان جمهورية جديدة…جمهورية تحترم العلم والعمل والرأي وان كان مختلفا وتنشد العدل والمساواة وتشجيع التطوع وتعزيز المبادرات الفردية، وتحث المجتمع على المشاركة في حل قضاياه بنفسه.