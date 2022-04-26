أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 09:06 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 أبريل 2022، وذلك بعد أن ارتفع خلال تعاملات السبت الماضي بنحو 14 قرشا في كل البنوك العاملة في مصر،

وسجل اعلي سعر للدولار بمصرف أبو ظبي قيمة 18.56 للشراء و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 18.55 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.52 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 18.52 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه 18.4 جنيه للشراء و 18.5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، المشرق، ميد بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" نحو 18.5 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار 18.52 جنيه للشراء و 18.6 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".