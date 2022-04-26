رئيس نادي البنك الأهلي يشهد ختام الدورة الرمضانية

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 01:20 ص

هنأ اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي كافة الفرق المشاركة بالدورة الرمضانية والتي أقيمت على ملعب النادي، معربا عن سعادته بعودة الدورة الرمضانية بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وشارك في الدورة الرمضانية بنادي البنك الأهلي ٤٣ فريقا من موظفي البنك الأهلي والمركزي.

وقال رئيس النادي خلال حفل نهائي الدورة الرمضانية بنادي البنك الأهلي أن قيادات البنك العليا بقيادة السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، السيد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، كان لهم أبلغ الأثر في خروج تلك الدورة بهذا الشكل المشرف.

كما وجه نصار الشكر لكافة القائمين على تنظيم الدورة من موظفين بالبنك والنادي لخروجها بهذا الشكل الرائع.

الجدير بالذكر أن نادي البنك شهد ١١١ مباراة على مدار ٢١ يوما، أحرز فيها لاعبو الفرق ٤١٧ هدفا.