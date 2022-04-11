شريف عبد الفضيل: "أهلي 2005" يضم عناصر مميزة

الإثنين 11/أبريل/2022 - 06:19 م

أشاد شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بلاعبيه بعد الفوز على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الجمهورية.

وأضاف أن الفريق يضم عددا من العناصر الجيدة متوقعا لها مستقبلا باهرا.

«أهلي ٢٠٠٥» بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عبد الله بستانجي - يوسف ثروت - يوسف جمال - محمود لبيب.

الوسط: محمد رأفت - يوسف عبد الحفيظ - يوسف عفيفي - طارق فوزي - أحمد عزت.

الهجوم: إسلام عبد الله.

وشارك يحيى أحمد بدلًا من إسلام عبد الله، ومعتز محمد بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وفارس خالد بدلًا من يوسف عفيفي.



افتتح إسلام عبد الله التسجيل للأهلي في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني نجح يوسف عبد الحفيظ في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يختتم البديل يحيى أحمد ثلاثية الفوز للأهلي.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٦٨ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٠ مباراة والتعادل في ٨ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، ثم فاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله.

وفاز «أهلي ٢٠٠٥» على طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة سلبيًّا، ومع الدخان بهدف لمثله، وفاز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وفاز على المقاولون بهدف نظيف، وعلى الإسماعيلي بهدفين لهدف، وفاز على فاركو بهدفين دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدفين لهدف، وعلى وادي دجلة بهدفين لهدف، وعلى سيراميكا بهدف دون رد، وعلى المقاصة بخماسية مقابل هدفين، وعلى المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام سموحة بهدفين دون رد، وفاز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.