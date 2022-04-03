بالصور.. أسعار الخضراوات والفاكهة ثاني أيام رمضان بالوادي الجديد

الأحد 03/أبريل/2022 - 03:38 م

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استقرارًا في توافر السلع الرئيسية مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع حلول شهر رمضان، وخاصة في الأسواق الرئيسية بالمدن والقرى.

وتفاوتت أسعار الخضروات بنسب طفيفة حسب الطلب عليها مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم داخل الأسواق، كما شهدت الأسواق توافر جميع المنتجات من الخضروات والفاكهة بالمحافظة.

ومن أقدم تلك الأسواق في المحافظة هو سوق الشعلة والذي يقع في ميدان الخارجة البلد أقدم مناطق المدينة وكان مبنى بطريقة بدائية وتم تطويره منذ 7 سنوات عقب الحريق الهائل الذي نشب فيه، وذلك ضمن عمليات التطوير الحضري للمناطق العشوائية ليصبح سوقا نموذجيا متكاملا بالمحافظة، والذي يشهد تنوعا في المعروضات بصورة تحقق رغبات كل رواد السوق حيث يوجد به تشكيلة كبيرة من الخضروات الفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن ومستلزمات المنازل والسلع الغذائية المخفضة بصورة كبيرة.

رصدت عدسة "البوابة نيوز " جانب من حركة البيع والشراء في سوق الشعلة بمدينة الخارجة، وأسعار المنتجات من الخضروات والفاكهة، حيث شهدت أسعار الطماطم تفاوتا في السعر الذى بدأ من 10 – 12 جنيها، وكذلك أسعار البطاطس والتي بدأ سعرها من جنيه للكيلو نظرا لضخ كميات وفيرة من منطقة شرق العوينات، وبدأ عدد من الباعة بالسوق بعمل عروض بالكميات تبدأ من 10 جنيهات لكل 3 كيلو من عدة منتجات من الخضروات، بجانب تباين أسعار الفاكهة حيث بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيهًا وأسعار الجوافة 15 جنيه وسعر الفراولة 12- 15 جنيهًا، والليمون بـ25 جنيهًا للكيلو الجرام الواحد، والفلفل من 15- 20 جنيهًا، الخيار بـ10 جنيهات.

من ناحية أخرى وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالتوسع في تنفيذ تجربة منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة أمام ديوان عام المحافظة بالخارجة في باقي المراكز الإدارية والقرى.

وأكد المحافظ، وضع لافتات بأسعار اللحوم البلدية الطازجة والتي يجري طرحها بسعر 120 جنيها للكيلوِ، وكذلك الخضروات والفاكهة، وتوفير كافة السلع الأساسية للتخفيف عن المواطنين والحد من استغلال بعض التجار، مشيرا إلى التوسع في فتح منافذ تابعة للوحدات المحلية بكافة المراكز.

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (2)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (3)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (4)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (5)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (6)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (7)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (8)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (9)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (10)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (11)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (12)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (13)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (14)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (15)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (16)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (17)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (18)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (19)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (20)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (21)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (22)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (23)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (24)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (25)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (26)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (27)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (28)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (29)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (30)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (31)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (32)

جولة داخل سوق الشعلة بالخارجة (33)