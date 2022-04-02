هاتف هواوي nova 9 SE يقدم تجربة تصوير بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

السبت 02/أبريل/2022 - 09:56 م

أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد، والذي يُعد أحدث إضافة إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية، حيث يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا في الأجهزة الرائدة.

يتميز الهاتف بنظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المزيد من البكسل، تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل المستخدمين على الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل أفضل وإنتاج صور مثيرة عالية الدقة، كما أنها توفر لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالي؛ وصور بدون تشويش حتى عند تكبيرها ثلاث مرات. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة، لتوفير دقة ممتازة وحساسية للضوء. ضمان أقصى درجات الوضوح على جميع الصور، مع تمكين الأداء المتميز في الإضاءة المنخفضة.



قال جايسون زوي، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك: "مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوي في مصر تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين، حيث تركز عائلة هواتف nova 9 على الربط بين هواوي وجيل الشباب من المستهلكين،

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة رائعة من ميزات مدونات الفيديو، التي توفر المزيد من الأساليب للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وملهمة ".

كما يأتي أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في لقطاتك، كما أنها تدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.