"مش جايين قعدة عرب".. "شباب النواب" تهاجم وزارة الرياضة بسبب بيانات مغلوطة

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 08:19 م

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما موسعا، علي وزارة الشباب، بسبب مد اللجنة ببيانات مغلوطة عن مواعيد تنفيذ خطة الوزارة، فضلا عن عرض اسماء مراكز شباب ليس لها وجود علي الطبيعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة، المقدمة من اعضاء مجلس النواب حول بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب في دوائرهم.

وانتقد الدكتور خالد بدوي، النائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تباطئ الوزارة في تنفيذ المشروعات وهو ما أدي الي تضاعف قيمة تنفيذ المنشآت 3 مرات علي الأقل، متابعا: ما يحدث من قبل الوزارة في التأخر في تنفيذ المشروعات سواء علي مستوي الاندية او مراكز الشباب أمر كارثي .. لن نستطيع الموافقة علي الحساب الختامي أو الموازنةً الجديدة للوزارة ".

وأكدت النائبة أية مدني، خلال رد مسئول ملف الرياضة بوزارة الشباب، عن طلب احاطة حول تأخر تنفيذ المشروعات، أن حلول الوزارة مستغربة، ويجب أن يكون هناك سرعة في تنفيذ المشروعات.

وعقب الدكتور محمود حسين، بأن هناك خلل في خطة الوزارة متسائلا:"هل الخطة التي تم عرضها من قبل الوزارة علي النواب وهمية ؟".

وعقب رئيس لجنة الشباب، علي حديث الدكتور ايهاب الابياري، ممثل قطاع الرياضة بالوزارة، الذي اكد ان التأخير في تنفيذ المشروعات يعود الي توفير الاعتمادات المالية بالوزارة لدعم للبطولات الكبري ،بأن هناك تقصير كبير من الوزارة ، لافتا الي أن اللجنة اصدرت عدة توصيات بشأن هيئة استاد القاهرة الذي تم تحويله لهيئة اقتصادية، ولكن لازال يحقق خسائر حتي الآن .

وخلال مناقشة طلب احاطة حول بعض المشاكل التي تواجه مراكز الشباب بقري مركز العياط بالجيزة، استعرض وكيل وزارة الشباب بالجيزة اسماء بعض مراكز الشباب التي ليس له وجود علي الطبيعة ، مما دفع النائب نادرصديق مقدم طلب الاحاطة للتشكيك في صحة المعلومات المقدمة .

وتحدث النائب محمود حسين ، رئيس اللجنة علي مسئولي وزارة الشباب، قائلا :" انتم مش جايين رحلة ولا قعدة عرب انتم في حضرة المجلس التشريعي والمجلس الرقابي الاول والمفترض تراجع الوزارة كل بياناتها قبل القدوم الس المجلس.