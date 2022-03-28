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الإثنين 28 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 230 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالة وفاة واحدة و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد ارتفع إلى 2317977 إصابة والوفيات إلى 25150 حالة فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 2279609 أشخاص.

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