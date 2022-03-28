كورونا في العراق.. تسجيل 230 إصابة جديدة

الإثنين 28/مارس/2022 - 03:45 ص

سجل العراق حالة وفاة واحدة و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد ارتفع إلى 2317977 إصابة والوفيات إلى 25150 حالة فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 2279609 أشخاص.