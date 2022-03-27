ads
الأحد 27 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 290 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة في لبنان ، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
كما أشارت الصحة اللبنانية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى مليون و90 ألفا و498 حالة إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 10 آلاف و278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ads
كورونا لبنان إصابات ‏ وفيات