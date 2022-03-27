كورونا في لبنان.. تسجيل 290 إصابة جديدة

الأحد 27/مارس/2022 - 06:34 ص

أعلنت وزارة الصحة في لبنان ، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة اللبنانية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى مليون و90 ألفا و498 حالة إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 10 آلاف و278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.