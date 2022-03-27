كورونا في العراق.. تسجيل 248 إصابة جديدة

الأحد 27/مارس/2022 - 04:19 ص

سجل العراق 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 2317747 إصابة والوفيات 25149 حالة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2278726 شخصاً.