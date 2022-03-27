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الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 248 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 2317747 إصابة والوفيات 25149 حالة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2278726 شخصاً.

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