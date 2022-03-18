صحفي بـ"البوابة نيوز" يستعرض "تعبئة الموارد" في برنامج تعزيز وبناء الكوادر الشبابية

الجمعة 18/مارس/2022 - 03:02 م

عرض الكاتب الصحفي محمد الدوي، عضو هيئة التحرير بمؤسسة البوابة نيوز الإعلامية منسق مبادرة دعم صفط تراب كيفية تعبئة الموارد خلال حملة "صفط تراب.. البداية" التى نفذها مبادرون من القرية خلال العام الماضي وذلك كتجربة عملية.

محمد الدوي مع وزيرتي البيئة والهجرة

وأوضح محمد الدوي، كيف استطاع وفريق عمله بصناعة هذا الإنجاز للقضاء على المخلفات، والقضاء على الأوبئة والأمراض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها مجتمع نظيف صحي خالي من المخلفات والأوبئة والأمراض.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال تنفيذ وزارة الشباب والرياضة، فعاليات برنامج إعداد مدربين" TOT " لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية، لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية في مجال العمل العام والترشح للمحليات، ذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج دورنا، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن (مشروع وطن )، وتستمر فعالياته حتي الــ19 من مارس الجاري، بمشاركة 35 متدرب،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة.



يذكر أن البرنامج التدريبي يحتوي علي موضوعات متنوعة، هدفها تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من خلال مساحات أكبر للمشاركة الفعالة،ومنها مهارات (القيادة - تنظيم الحملات الانتخابية - الدعوة وكسب التأييد - التنمية المجتمعية - بناء الشراكات - الخطاب الجماهيري).