كريمة السيد: سعيدة بتكريم محافظ دمياط لتمكين المرأة بـ"حياة كريمة" 

الخميس 17/مارس/2022 - 11:58 ص

قالت عضو المجلس القومي للمرأة بدمياط كريمة السيد أنها تشعر بالسعادة لتكريم محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أثناء احتفالية ختام المرحلة الأولى من برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة".



وأضافت السيد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنها تجني ثمرة تعبها ومجهودها حيث تم تدريب 60 من سيدات البيوت في قرى حياة كريمة، لمدة 5 أيام على كيفية اختيار المشروع وبيئته وخارطة المشروع والميزانية.

تكريم المحافظ لكريمة السيد



وأوضحت أن البرنامج كان بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة وشركة "ميثانكس مصر" وأنه تم اختيار ثلاثة من السيدات من المتدربات على يديها استلمن في نهاية البرنامج مستلزمات مشروعاتهن مجانا، مؤكدة أن التكريم الحقيقي إفادة السيدات المتدربات وتوصيلهم لمرحلة الفوز.

وأشارت إلى أن البرنامج استهدف 300 سيده بقرى حياة كريمة في مركز كفر سعد بدمياط وتم اختيار 16 سيده منهم للفوز بمستلزمات مشاريعهن كمنحه لا ترد، وأهنئ كل زميلاتي المدربات بالنجاح لان نجاح لنا جميعا،