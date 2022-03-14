كورونا في ليبيا.. تسجيل 304 إصابات جديدة

الإثنين 14/مارس/2022 - 11:53 م

سجلت ليبيا ست وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 500304 إصابات، والمتوفين 6350.