سجلت ليبيا ست وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 500304 إصابات، والمتوفين 6350.
بوابة العرب
كورونا في ليبيا.. تسجيل 304 إصابات جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت ليبيا ست وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت ليبيا ست وفيات، و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.