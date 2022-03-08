كورونا في ليبيا.. تسجيل 495 إصابة جديدة

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 04:28 ص

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، تسعة وفيات، و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 498 ألفًا و453 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و308 حالات.