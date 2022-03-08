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الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 495 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، تسعة وفيات، و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 498 ألفًا و453 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و308 حالات.

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