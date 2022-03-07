كورونا في الكويت.. تسجيل 670 إصابة جديدة

الإثنين 07/مارس/2022 - 02:19 ص

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة و 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 623159 حالة .

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إنه تم تسجيل 928 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 614597 متعافيا، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.6 %. وأضافت أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2545 حالة ، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 32 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها لا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6017 حالة، وإجمالي عدد الحالات في أجنحة " كوفيد - 19 " 179 حالة .