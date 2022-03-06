قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني: بوتين ديكتاتور.. وأكاديمي: الحرب مستمرة لفترة طويلة

الأحد 06/مارس/2022 - 09:41 م

وصف قائد كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ديكتاتور" وهجومه على أوكرانيا بأنه "وصمة عار".

كما يقول أكاديمي معروف في طهران إن بوتين "لا يمكن التنبؤ به" وأضر بنفسه أكثر من أولئك الذين يعتبرهم أعداءه". ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى الابتعاد عن بوتين.

ويأتي ذلك بينما أعرب كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، عن دعمهم للغزو الروسي لأوكرانيا وألقوا باللوم على الولايات المتحدة في الأزمة.

وكتب حسين علائي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني (1997-2000) وقائد البحرية الإيرانية (1985-1990)، في مقال أنه على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا خدمت حتى الآن مصالح الولايات المتحدة والصين، فلقد تسبب في وصمة عار على "دكتاتور روسيا بوتين". نُشر المقال في موقع جماران الإلكتروني، المقرب من الإصلاحيين الإيرانيين، ويديره حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وقال علائي إن الحرب ستستمر لفترة طويلة مع تداعيات طويلة المدى على شعبي روسيا وأوكرانيا. ورأى أنه نتيجة للحرب فإن شعب روسيا سيتطلع إلى نهاية رئاسة بوتين.

وأكد الجنرال علوي أنه بعد عشرة أيام من بدء الحرب، أصبح بوتين الآن متورطًا في مستنقع احتلال أوكرانيا ولا يمكنه إنقاذ نفسه من المتاعب التي أوجدها.

وأضاف أنه بفضل مقاومة الأوكرانيين وتحالف أوروبا والولايات المتحدة ضد روسيا، يجد بوتين نفسه في موقف صعب. واضاف "رغم انه من السابق لاوانه الحديث عن نتيجة هذه الحرب، يمكن تصور انها حرب استنزاف تستمر لفترة طويلة".

وفي مقابلة مع صحيفة أرمان الإصلاحية يوم الأحد، دعا الأكاديمي الإيراني بيروز مجتهد زاده المسؤولين الإيرانيين إلى الابتعاد عن بوتين.

ونقل مجتهد زاده، أستاذ العلوم السياسية، عن أكاديميين آخرين قولهم إن بوتين قد يلجأ إلى استخدام القوة النووية الروسية إذا اشتد الصراع في أوكرانيا.

وقال مجتهد زاده إن بوتين فقد ضبط نفسه تحت ضغط دولي هائل في أعقاب غزو أوكرانيا. وقال مجتهد زاده "أعتقد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا ستدمر روسيا"، مضيفًا أنه "ربما يرغب شخص ما في العبث بميزان القوى العالمي. لكن هذه ليست مزحة. لا يمكن لأي دولة إلغاء هذا التوازن. "

وقال مجتهد زاده في تقييمه لرد فعل إيران على الحرب في أوكرانيا: "لقد حذرت بالفعل من أن إيران يجب ألا تبحث عن علاقات أحادية الجانب مع روسيا ويجب أن تثبت ذلك للعالم من خلال التمسك بقرارات الأمم المتحدة".