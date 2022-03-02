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الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 476 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 998 ألفًا و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 27 ألفًا و784 حالة.

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