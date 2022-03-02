أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 998 ألفًا و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 27 ألفًا و784 حالة.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 476 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.