كورونا في البحرين.. تسجيل 3904 إصابات جديدة

الإثنين 21/فبراير/2022 - 04:32 ص

سجلت البحرين 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 492,327، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1437 حالة.