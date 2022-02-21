ads
الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في البحرين.. تسجيل 3904 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت البحرين 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 492,327، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1437 حالة.

ads
كورونا البحرين إصابات ‏ وفيات