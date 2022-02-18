نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم الجمعة

تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة
وإلى نص النشرة:
أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022
https://www.albawabhnews.com/4526357
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4526399
وزيرة التجارة: ملف التصدير على رأس أولويات الحكومة
https://www.albawabhnews.com/4526407
معيط" لمسئولي البنك الدولي: "التنمية" أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
https://www.albawabhnews.com/4526444
نيفين جامع: 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا