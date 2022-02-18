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الجمعة 18 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم الجمعة

نشرة
نشرة
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تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة

وإلى نص النشرة:

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

https://www.albawabhnews.com/4526357

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4526399

وزيرة التجارة: ملف التصدير على رأس أولويات الحكومة

https://www.albawabhnews.com/4526407

 

معيط" لمسئولي البنك الدولي: "التنمية" أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة

https://www.albawabhnews.com/4526444

نيفين جامع: 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا

https://www.albawabhnews.com/4526412

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البوابة نيوز نشرة أخبار الاقتصاد البنك الدولي التجارة اليوم الجمعة